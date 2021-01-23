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Сухо та до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 23 січня 2021 10:00
Сухо та до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 січня, в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Вдень температура повітря очікується від +2 до +13 градусів, однак вночі у деяких регіонах можливі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у західних та південних областях температура повітря вдень буде від +7 до +13, а вночі від -1 до +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від +2 до +6, а вночі від -2 до +3 градусів.

У східних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +9 градусів, а вночі їх показники будуть в межах 0 +3.

Сухо та до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні сухо. Температура повітря коливатиметься від +2 до +6, а вночі від -2 до 0.

Сухо та до +13 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні 24 і 25 січня погіршитися. Синоптики прогнозують сильний вітер, сніг та хуртовини.

Також повідомлялось, що погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже найближчими днями. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

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