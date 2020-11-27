Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 27 ноября, в Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых южных регионах поднимется до +12 тепла, однако ночью почти на всей территории страны ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7, а ночью от -3 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +8 градусов, а ночью от -1 до +3.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +12, а ночью столбики термометров опустятся до -3 +3 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +3 до +6, а ночью от -3 до 0.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Карпаты засыпало снегом.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на зиму в Украине.