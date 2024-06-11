UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сухаревський розповів, з кого формуватимуть підрозділи Сил безпілотних систем

Фото: Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ (скриншот з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ на 20 % укомплектують досвідченими командирами з бойових підрозділів. Решта 80 % - за рахунок рекрутингу.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Ми опираємося на те, що точково будемо відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ. Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною", - сказав Сухаревський.

За його словами, поточні підрозділи в бригадах та командуваннях залишатимуться на місцях. Командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.

"Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил - це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню", - пояснив командувач.

Сухаревський також розповів, що впродовж останніх місяців напрацьовувалася чітка схема комунікації та співпраці з різними підрозділами. І це, за його словами, вже приносить результат.

"Наприклад, на початку року палаючих НПЗ ми не бачили. А зараз це системний підхід. І практично кожного тижня з’являються гарні новини.  Це як раз результат нашої спільної діяльності", - зазначив він.

За словами командувача, вийти на бойові спроможності підрозділів повною мірою Сили безпілотних систем мають до кінця року. Вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також для рекрутингу в новий рід військ планують відкрити декілька рекрутингових центрів.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

Вчора, 10 червня, в Україні призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Що відомо про командувача читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони