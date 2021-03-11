Судью наказали за отказ общаться на украинском в матче чемпионата Украины

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассмотрел инцидент в матче чемпионата Украины по футболу между ФК Львов и Колосом, в котором четвертый арбитр Николай Кривоносов отказывался переходить на украинский язык в общении с тренером львовян Виталием Шумским. Арбитру вынесли предупреждение.

Сегодня, 11 марта, в Доме футбола состоялась встреча с участием Креминя и президента УАФ Андрея Павелко, на которой обсудили ситуацию в матче УПЛ.

Отмечается, что Кривоносову и организаторам соревнований уже вынесли предупреждение за нарушение языкового законодательства. В ходе проверки было подтверждено, что Кривоносов действительно не общался на украинском языке, как того требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В то же время, в Украинской ассоциации футбола подчеркнули, что главный арбитр матча Виктор Копиевский показал желтую карточку тренеру Львова Шумскому за критику судейства, а не за требование к Кривоносову перейти на государственный язык.