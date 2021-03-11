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Судью наказали за отказ общаться на украинском в матче чемпионата Украины

Автор: Роман Тверденко

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассмотрел инцидент в матче чемпионата Украины по футболу между ФК Львов и Колосом, в котором четвертый арбитр Николай Кривоносов отказывался переходить на украинский язык в общении с тренером львовян Виталием Шумским. Арбитру вынесли предупреждение.

Об этом сообщает сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

Сегодня, 11 марта, в Доме футбола состоялась встреча с участием Креминя и президента УАФ Андрея Павелко, на которой обсудили ситуацию в матче УПЛ.

Отмечается, что Кривоносову и организаторам соревнований уже вынесли предупреждение за нарушение языкового законодательства. В ходе проверки было подтверждено, что Кривоносов действительно не общался на украинском языке, как того требует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В то же время, в Украинской ассоциации футбола подчеркнули, что главный арбитр матча Виктор Копиевский показал желтую карточку тренеру Львова Шумскому за критику судейства, а не за требование к Кривоносову перейти на государственный язык.

Напомним, после матча уже бывший тренер ФК Львов Шумский пояснил, что он подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, а судья начал разговаривать с ним на русском языке. После того как он спросил, почему с ним разговаривают на русском, судья сказал по рации главному судье, чтобы тот показал желтую карточку тренеру.

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