Суддю покарали за відмову спілкуватися українською у матчі чемпіонату України

Мовної омбудсмен Тарас Кремінь розглянув інцидент у матчі чемпіонату України з футболу між ФК Львів і Колосом, в якому четвертий арбітр-Микола Кривоносов відмовлявся переходити на українську мову у спілкуванні з тренером львів'ян Віталієм Шумським. Арбітру винесли попередження.

Сьогодні, 11 березня, в Будинку футболу відбулася зустріч за участю Креміня та президента УАФ Андрія Павелка, на якій обговорили ситуацію в матчі УПЛ.

Наголошується, що Кривоносову і організаторам змагань вже винесли попередження за порушення мовного законодавства. В ході перевірки було підтверджено, що Кривоносов дійсно не спілкувався українською мовою, як того вимагає закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У той же час, в Українській асоціації футболу підкреслили, що головний арбітр матчу Віктор Копієвський показав жовту картку тренеру Львова Шумському за критику суддівства, а не за вимогу до Кривоносову перейти на державну мову.