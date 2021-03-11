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Суддю покарали за відмову спілкуватися українською у матчі чемпіонату України

Автор: Роман Тверденко

Мовної омбудсмен Тарас Кремінь розглянув інцидент у матчі чемпіонату України з футболу між ФК Львів і Колосом, в якому четвертий арбітр-Микола Кривоносов відмовлявся переходити на українську мову у спілкуванні з тренером львів'ян Віталієм Шумським. Арбітру винесли попередження.

Про це повідомляє сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

Сьогодні, 11 березня, в Будинку футболу відбулася зустріч за участю Креміня та президента УАФ Андрія Павелка, на якій обговорили ситуацію в матчі УПЛ.

Наголошується, що Кривоносову і організаторам змагань вже винесли попередження за порушення мовного законодавства. В ході перевірки було підтверджено, що Кривоносов дійсно не спілкувався українською мовою, як того вимагає закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У той же час, в Українській асоціації футболу підкреслили, що головний арбітр матчу Віктор Копієвський показав жовту картку тренеру Львова Шумському за критику суддівства, а не за вимогу до Кривоносову перейти на державну мову.

Нагадаємо, після матчу вже колишній тренер ФК Львів Шумський пояснив, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому що-то по грі, а суддя почав розмовляти з ним на російською мовою. Після того, як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку тренеру.

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