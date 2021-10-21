Судья Верховного суда просит остановить отбор членов в Этический совет

Окружной админсуд Киева (ОАСК) просят приостановить действие положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов по квоте Совета судей Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что сейчас ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

"Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года. Такое требование содержится в заявлении об обеспечении иска, поступившего в суд с подачей самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается там.

Напомним, что формирование Этического совета является ключевым моментом проголосованной недавно парламентом реформы Высшего совета правосудия, на которой настаивали западные партнеры Украины.

В состав Этического совета будут входить шесть человек: трое судей (действующих или в отставке) и трое лиц, определенных международными организациями, с которыми Украина в течение минимум последних три года сотрудничает в сфере судебной реформы или противодействия коррупции.

При этом иностранцы будут обладать правом решающего голоса.

Этический совет будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели, а также рекомендовать его назначение. В течение трех месяцев со дня утверждения состава Этического совета он должен оценить соответствие вышеуказанным критериям нынешних членов ВСП и в случае отрицательной оценки может рекомендовать увольнение.

От Высшего совета правосудия зависит вся судебная система Украины, ведь только он имеет право увольнять или назначать всех судей в стране, за исключением Конституционного суда.

Как сообщалось, совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать делегатами в Этический совет. Глава совета не готов утверждать, что повторный отбор делегатов в Этический совет будет успешным.