Суддя Верховного суду просить зупинити відбір членів в Етичну раду

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) просить призупинити дію положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів за квотою Ради суддів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Відзначається, що зараз ОАСК вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просять призупинити дію Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів в перший склад Етичної за квотою Ради суддів України, затвердженою рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року. Така вимога міститься в заяві про забезпечення позову, що надійшов до суду з поданням самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України", - зазначається там.

Нагадаємо, що формування Етичної ради є ключовим моментом проголосованої нещодавно парламентом реформи Вищої ради правосуддя, на якій наполягали західні партнери України.

До складу Етичної ради входитимуть шість осіб: троє суддів (діючих або у відставці) та троє осіб, визначених міжнародними організаціями, з якими Україна протягом мінімум останніх три роки співпрацює в сфері судової реформи або протидії корупції.

При цьому іноземці будуть мати право вирішального голосу.

Етична рада буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВСП критеріям професійної етики і чесноти, а також рекомендувати його призначення. Протягом трьох місяців з дня затвердження складу Етичної ради він повинен оцінити відповідність вищевказаним критеріям діючих членів ВСП і в разі негативної оцінки може рекомендувати звільнення.

Від Вищої ради правосуддя залежить вся судова система України, адже тільки вона має право звільняти або призначати всіх суддів в країні, за винятком Конституційного суду.

Як повідомлялось, Рада суддів з 21 вересня оголосила повторний відбір бажаючих стати делегатами до Етичної ради. Голова ради не готовий стверджувати, що повторний відбір делегатів до етичної ради буде успішним.