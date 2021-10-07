Судебная реформа: в Совете судей назвали сроки рассмотрения кандидатов в Этический совет

Совет судей продолжает отбор кандидатов в Этический совет. Собеседования с ними могут пройти в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета судей Богдана Монича .

На встрече в Офисе президента по реализации судебной реформы в Украине Монич отметил, что Совет судей продолжает работу над определением кандидатур в Этический совет. Он добавил, что собеседования с кандидатами могут пройти в конце октября.

В ходе встречи обсуждалось возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВРП).