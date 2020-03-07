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Суддя розповіла про можливість відкриття нової справи по МН17

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 17:19
Суддя розповіла про можливість відкриття нової справи по МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Нова справа по МН17 можливо, якщо слідство встановить нових підозрюваних

У разі встановлення нових підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 їх винність можуть розглянути 9 березня або У новому процесі. Про це повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" відповідальна за роботу із засобами масової інформації під час процесу по МН17 суддя Йоланда Вейннобел.

За її словами, "прокуратура може вирішити, що є достатньо доказів для притягнення до відповідальності нових підозрюваних. У цьому випадку прокурор повинен прийняти рішення, залучати до відповідальності нових підозрюваних як частинУ цієї самої справи або окремоЇ".

Крім того, "суд теж буде вирішувати, чи обвинувачений буде проходити по одній справі або це буде дві окремі справи".

Суддя розповіла, що тільки вранці 9 березня стане відомо, чи з'явилися нові обвинувачені та інші адвокати. На сьогодні є тільки два адвоката, які заявили, що будуть представляти одного обвинуваченого.

Нагадаємо, що судовий процес у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

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