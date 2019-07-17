Судья объяснил освобождение из-под стражи экс-"беркутовца" Тамтуры

У Святошинского районного суда Киева нет данных, что действия экс-"беркутовца" Сергея Тамтуры привели к гибели людей на Майдане. Об этом заявил председательствующий по делу судья Сергей Дячук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам судьи, на данный момент исследуется проведенная дополнительная баллистическая экспертиза, и он утверждает, что в связи с этой экспертизой не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

"Сейчас принято такое решение в отношении Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение о мере пресечения. Тем не менее он и дальше обвиняется в причастности к этому преступлению", - подчеркнул судья.

Отмечается, что следующее заседание суда состоится 20 августа.

Как сообщалось, в Святошинском районном суде по делу пяти бывших "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского 16 июля допросили трех свидетелей. На заседание прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

Напомним, вчера, 16 июля, Святошинский районный суд города Киева отпустил бывшего сотрудника "Беркута" Сергея Тамтуру, обвиняемого в расстреле участников Евромайдана,