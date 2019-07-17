Суддя пояснив звільнення з-під варти екс-"беркутівця" Тамтури

У Святошинського районого суду Києва немає даних, що дії екс-"беркутівця" Сергія Тамтури привели до загибелі людей на Майдані. Про це заявив головуючий по справі суддя Сергій Дячук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами судді, на даний момент досліджується проведена додаткова балістична експертиза, і він стверджує, що згідно з цією експертизою не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

"Зараз прийнято таке рішення стосовно Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитись рішення відносно запобіжного заходу. Тим не менше він і далі обвинувачується в причетності до цього злочину", - наголосив суддя.

Зазначається, що наступне засідання суду відбудеться 20 серпня цього року.

Як повідомлялося, у Святошинському районному суді по справі п'ятьох колишніх "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського 16 липня допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.

Нагадаємо, вчора, 16 липня, Святошинський районний суд міста Києва відпустив колишнього співробітника "Беркута" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в розстрілі учасників Евромайдана,