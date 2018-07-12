Судья обвинил защиту Савченко в злоупотреблении правами

Адвокаты Савченко пытались в третий раз заявить отвод судьи, а также отводе секретарю

Судья Шевченковского райсуда Киева заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы. Об этом судья Евгений Мартынов заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Судья постановил оставить отводе без рассмотрения, поскольку ваши отводы имеют признаки злоупотребления", - сказал судья Мартынов.

Так, адвокаты решили в третий раз заявить отвод судьи и отвод секретарю, мотивируя тем, что секретарь не сообщила адвокатов о начале судебного заседания.

Судья, в свою очередь, подчеркнул, что все стороны были надлежащим образом предупреждены.

В ходе заседания мать Надежды Савченко обвинила судью в нечестности и, упав на колени, пыталась продолжить речь.

Напомним, ранее, в ходе очередного заседания сторона защиты Надежды Савченко в Шевченковском райсуде Киева заявила отвод прокурору Александру Баннику. Перед этим суд по делу Савченко отказал в отводе судьи Хардіної, которая рассматривала отводе судьи Мелешек.

Савченко подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале.