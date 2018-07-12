Суддя звинуватив захист Савченко у зловживанні правами

Адвокати Савченко намагались втретє заявити відвід судді, а також відвід секретарю

Суддя Шевченківського райсуду Києва заявив, що захист народного депутата Надії Савченко зловживає правом на відводи. Про це суддя Євген Мартинов заявив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суддя ухвалив залишити відвід без розгляду, оскільки ваші відводи мають ознаки зловживання", - сказав суддя Мартинов.

Так, адвокати вирішили втретє заявити відвід судді і відвід секретарю, мотивуючи тим, що секретар не повідомила адвокатів про початок судового засідання.

Суддя, в свою чергу, наголосив, що всі сторони були належним чином попереджені.

У ході засідання мати Надії Савченко звинуватила суддю у нечесності і, впавши навколішки, намагалась продовжити промову.

Нагадаємо, раніше, у ході чергового засідання сторона захисту Надії Савченко у Шевченківському райсуді Києва заявила відвід прокурору Олександру Баннику. Перед цим суд у справі Савченко відмовив у відводі судді Хардіної, яка розглядала відвід судді Мелешек.

Савченко підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі.