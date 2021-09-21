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Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил судью из Мукачево (Закарпатская область) к 7 годам лишения свободы за взятку в 2 тысячи гривен. Вместе с ним реальный срок получил бывший начальник юридического отдела пенсионного фонда региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ходе расследования было установлено, что 11 сентября 2017 года судья Мукачевского горрайонного суда при посредничестве начальника юридического отдела получил взятку в сумме 2 тысячи гривен за принятие решения по делу по административному иску гражданина в управление социальной защиты районной администрации.

ВАКС приговорил судью к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать в течение трех лет государственные должности.

Сообщник судьи, бывший начальник юридического отдела пенсионного фонда, получил 6 лет тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

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НАБУМукачево