Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар

У ході розслідування було встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду за посередництва начальника юридичного відділу отримав хабар у сумі 2 тисячі гривень за прийняття рішення у справі за адміністративним позовом громадянина до управління соціального захисту районної адміністрації.

ВАКС засудив суддю до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати протягом трьох років державні посади.

Спільник судді, колишній начальник юридичного відділу Пенсійного фонду, отримав 6 років в'язниці з конфіскацією половини майна.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його оголошення.