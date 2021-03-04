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Судья Емельянов утверждает, что его уволили незаконно

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 11:50
Судья Емельянов утверждает, что его уволили незаконно Фото: Артур Емельянов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов заявил, что решение о его увольнении является политически ангажированным и юридически необоснованным. Он будет его обжаловать.

Об этом Емельянов заявил в комментарии РБК-Украина.

"Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП", - считает Емельянов.

По его словам, действия Высшего совета правосудия, который его уволил, "правовой нигилизм" и нарушение закона. Он также называет четыре причины, которые, по его мнению, это подтверждают.

В частности, он указывает на то, что в решении отсутствуют ссылки на неправомерные действия, содержание правонарушения, вызванные негативные последствия, причинно-следственная связь.

"Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установила отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении", - добавляет Емельянов.

Кроме того, по его словам, "жалоба", по которой было начато рассмотрение вопроса относительно него, является сфальсифицированным.

"Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 ЗУ "О Высшем совете правосудия", которая прямо запрещает рассматривать такие "анонимные дела", - добавляет судья.

Он также утверждает, что нарушены юридические процедуры и правила рассмотрения дела. В настоящее время еще не завершено рассмотрение Верховным судом жалобы на решения ВСП относительно его увольнения с должности.

Емельянов отметил, что в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения ВСП об освобождении от должности судьи.

"Как профессиональный специалист, я имею четкое понимание, что эта дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа - наказаны", - заявляет Емельянов.

Напомним, 4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от осуществления правосудия.

Ранее Высший административный суд Украины признал незаконным отстранение Емельянова с должности судьи.

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