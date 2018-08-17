Судья по делу Манафорта сообщил об угрозах в свой адрес

В целях безопасности членов жюри присяжных по делу Манафорта их имена не разглашаются

Судья Томас Эллис, ведущий дело Пола Манафорта, бывшего главы избирательной кампании президента США, заявил в пятницу, 17 августа, об угрозах в свой адрес в связи с этим делом. Об этом сообщает Reuters.

Эллис также сообщил, что ему была предоставлена государственная охрана.

Кроме того, судья настоял на том, чтобы в целях безопасности членов жюри присяжных по делу Манафорта не разглашались их имена, чего требовали средства массовой информации.

"Я понятия не имел, что это дело вызовет такое... Я не буду спокоен, если я обнародую их имена", - сказал он.

Отметим, экс-главу штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинение утверждает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

Напомним, первое заседание членов жюри присяжных по делу бывшего лоббиста Виктора Януковича и главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства, завершилось без вынесения вердикта.