Дело Манафорта: присяжные в первый день обсуждений не вынесли вердикт

Обсуждения продолжались в течение семи часов

Первое заседание членов жюри присяжных по делу бывшего лоббиста Виктора Януковича и главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства, завершилось без вынесения вердикта. Об этом сообщает Politiko.

Сообщается, что обсуждения продолжались в течение семи часов, по итогам которых присяжные представили судье Томасу Эллису список вопросов. Далее, согласно решению судьи, обсуждения будут продолжены в пятницу утром.

В среду защита и обвинение выступили с заключительными заявлениями, свидетелей вызвано не было, сам Манафорт отказался выступать свидетелем на последнем заседании.

Отметим, Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях с подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ продолжает расследовать связи украинских чиновников с Манафортом. Сытник подчеркнул, что само дело передано в департамент спецрасследований ГПУ.