Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге

Судья районного суда в России свои решением по обычному делу о взятке случайно раскрыл "самую большую тайну" Кремля. Речь о присутствии его военных на Донбассе, что последние семь лет упорно отрицает руководство РФ. Что повлечет раскрытие этого "секрета Полишинеля" и как еще российские суды освещают войну на Донбассе – ниже в материале РБК-Украина.

В ноябре текущего года бывший следователь, а ныне судья Кировского районного суда Ростова-на-Дону Леонард Шолохов вынес приговор местному предпринимателю Вячеславу Забалуеву. Он признал бизнесмена виновным в передаче взятки. Рядовой процесс против мелкого российского коррупционера обернулся международным скандалом. И в очередной раз подтвердил принцип, что "шила в мешке не утаишь".

Масштабный контингент

Чем же так примечателен этот приговор? Дело в том, что осужденный гражданин РФ Забалуев отвечал в своей компании – ООО "Технологии" – за поставки питания военным. И, как следует из вердикта Кировского райсуда, не просто военным, а тем, которые находятся на "боевом дежурстве" на оккупированном Донбассе.

"В период его трудовой деятельности в его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе. Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", – сказано в приговоре.

Продовольствие поставляли со склада в Ростове раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин с грузом на более 1300 тонн, стоимостью 130 млн рублей. В ассортимент поставок входили мука, консервы и свежие овощи.

Чтобы не потерять "хлебное место", а также по требованию своего прямого начальника, Забалуев ежемесячно давал взятку в размере 90 тысяч рублей главному санитарному врачу Южного военного округа. Туда, по данным украинских властей, "приписаны" первый ("ДНР") и второй ("ЛНР") армейские корпуса боевиков на Донбассе.

Приговор гласит, что если бы не взятки в общем размере 630 тысяч рублей, то санитарный врач собирался различными способами "тормозить" поставки продуктов. А это неминуемо привело бы к их порче и срыву контрактов. Взятку Забалуеву приходилось добывать собственноручно, то есть забирать по 1-2 тысячи рублей с зарплаты водителей, которые везли продовольствие российским военным на Донбасс.

"Стоимость одного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители, рискуя собственной жизнью, на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки", – отмечено в решении суда.

Также из него следует, что проверкой качества продовольствия на складе перед погрузкой занимался некий "мужчина в военной форме и в звании майора".

В итоге Кировский райсуд приговорил Вячеслава Забалуева к пяти годам колонии за посредничество в передаче взяток. В места заключения отправились и его начальник с санитарным врачом, которые признали свою вину.

Озвученные судом объемы поставок дают возможность приблизительно вычислить количество российских военных на временно оккупированных территориях. Исходя из нормы суточного довольствия на одного бойца, утвержденной правительством РФ в декабре 2007 года, контингент оккупантов на Донбассе может составлять около 40-46 тысяч человек.

Украинское Министерство иностранных дел назвало вердикт российского суда "явкой с повинной". "Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное – белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности", – сказал РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, данные, озвученные в приговоре Вячеславу Забалуеву, наша страна использует в международных трибуналах против агрессора.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, наоборот, считает, что районный судья Леонард Шолохов просто допустил ошибку в судебном решении.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", – заявил спикер Кремля.

После поднятой шумихи текст приговора исчез из единой российской базы судебных решений.

Военные под судом

В то же время, этот реестр до сих пор содержит в открытом доступе сотни дел, косвенно доказывающих активное участие России в конфликте на Востоке Украине.

К примеру, в апреле 2019 года Ростовский областной суд приговорил к 13 годам тюрьмы "командира батальона "ДНР" Юрия Свиридова с позывным "Мачете". Как указано в приговоре, он убил свою беременную коллегу, гражданку России, в штабе их "батальона" в Горловке (Донецкая область) в сентябре 2017 года.

"Мачете" выстрелил девушке, находящейся на 4-м месяце беременности, в спину и смертельно ранил. После этого он скрывался в России, пока не был задержан местными силовиками и осужден. Боевик получил крайне мягкий приговор, несмотря на то, что ему грозило пожизненное заключение за убийство беременной.

Гражданин РФ, ветеран войны в Чечне, Дмитрий Дзюба также был осужден районным судом Ростовской области в сентябре 2016 года. Россиянин, как следует из приговора, являлся "военнослужащим вооруженных сил "ДНР", и 12 декабря пытался выехать на территорию РФ.

На пункте пропуска он "зазвенел" на рамке металлодетектора, так как на его ремне висела боевая ручная граната. Ее он забыл заранее снять перед проверкой на КПП. За свою халатность боевик получил год и три месяца лишения свободы.

Житель Ростовской области Юрий Каменькович также поехал воевать на Восток Украины и попался российским же пограничникам, когда пытался с автоматом Калашникова незаметно, минуя пункт пропуска, вернуться домой. Россиянин, воевавший за группировку "Сомали", получил от российского суда три с половиной года колонии.

Салаватский городской суд Башкортостана и вовсе прямо признал "военную службу" в "ДНР" смягчающим обстоятельством для местного жителя А.Н. Новикова. Он совершил вооруженный налет на ломбард, но отделался всего четырьмя годами тюрьмы.

Уроженец Красноярска, россиянин Евгений Коркодел, пойманный пьяным за рулем, получил за свое преступление не тюрьму, а всего 200 часов исправительных работ, ведь он "ветеран боевых действий и принимал участие в ликвидации военного конфликта в ДНР".

Еще один "ветеран боевых действий" по фамилии Галиаскаров был задержан на российском КПП в июне 2017 года. При себе он имел два рюкзака военного обмундирования. Но не это послужило причиной задержки. В личных вещах "военнослужащего "ЛНР" обнаружили флакон сильнодействующего лекарственного вещества, запрещенного в РФ.

"Ранее спокойно выезжал и заезжал (из России в Украину, – ред.), служил три года на территории Украины и не было проблем", – говорится в приговоре суда. Галиаскаров получил три года тюрьмы.

Необычно сложилась судьба бывшего "зампредседателя "Центризбиркома ЛНР" Дмитрия Закурдаева. Как следует из описания событий в судебном решении, этот "чиновник" участвовал в "Антимайдане" в Киеве, а затем "выполнял поручения" на сепаратистских акциях в Крыму и на Востоке.

"В дальнейшем, после референдума в Крыму, истец продолжал выполнять поручения по подъему в городе Луганске протестных движений, он принимал участие в боевых действиях на территории Луганской области, имеет боевые и государственные награды "ЛНР", был ранен и контужен", – сообщил суд.

Всю свою семью он вывез в РФ, и там они оперативно получили российское гражданство. Все, кроме самого Закурдаева. Примечательно, что ФСБ отказало ему на основании того, что он якобы "создает угрозу безопасности России". В июле прошлого года суд отклонил жалобу сепаратиста и оставил его без вожделенного паспорта с двуглавым орлом.

Интересными подробностями поставок на Донбасс новейшего российского оружия пестрит приговор от 22 февраля 2019 года. Россиянин по фамилии Бабич был задержан в январе 2018 года при попытке въехать из РФ в Донецкую область. Его бронированный минивен был забит новейшими образцами российского военного снаряжения: шлемов, бронежилетов, очков и так далее.

Бабич назвал все это "гуманитарным грузом" для своих "товарищей – "военнослужащих ДНР". Военную амуницию он якобы купил в интернете. Но это прямо опровергается в тексте судебного решения. Например, указано, что наушники, жилеты и очки из багажа нарушителя находятся исключительно на вооружении ВС РФ и не могут продаваться для гражданского пользования.

"Данное изделие состоит на вооружении в российской армии, входит в комплект боевого снаряжения "Ратник". В гражданских целях не производится", – отметил суд. Учитывая "заслуги обвиняемого перед гражданами Донбасса", Бабича приговорили к условному сроку, а все военное снаряжение ему вернули.

Каждый из таких приговоров подтверждает как прямое военное вторжение России на Восток Украины, так и ее причастность к финансированию и снабжению террористов на Донбассе. А именно этот аспект сейчас и доказывает Украина в судебном процессе против РФ в Международном суде ООН в Гааге.