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Суды приняли уже 16 решений о взыскании с УПСК около 7 млн гривен в пользу "Транс Логистик", - АТБ

Автор: Наталия Гурковская

Суд апелляционной инстанции принял уже 16 решений, которые обязывают "Украинскую пожарно-страховую компанию" осуществить выплаты в пользу компании "Транс Логистик" из группы "АТБ". Также страховщик должен компенсировать "Транс Логистик" судебные издержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".

В сообщении также говорится, что всего компания инициировала свыше трех десятков исков к указанному страховщику.

"По мнению корпорации "АТБ", указанная динамика принятия судебных дел в пользу "Транс Логистик" дает надежду на объективное и законное разрешение других судебных дел, где судами будут продолжаться учитываться все обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении страховой компанией своих обязательств по выплате в пользу "Транс Логистик" страховых возмещений", - сообщили в пресс-службе корпорации.

По мнению корпорации, такие судебные вердикты защитили ее интересы как добросовестного страхователя и выразив свое мнение о том, что практика УПСК по уклонению от страховых выплат "не имеет ничего общего с деловой порядочностью и партнерскими отношениями в бизнесе".

Как сообщалось ранее, компания "Транс Логистик" корпорации "АТБ" оказалась одной из сотен других клиентов страховой компании УПСК, которые вынуждены через суды добиваться выплат от недобросовестного страховщика.

Впоследствии в "АТБ" подтвердили, что входящей в нее компанией "Транс Логистик" инициировано более трех десятков судебных процессов из-за того, что "Украинская пожарно-страховая компания" необоснованно прекратила осуществлять выплаты по договору КАСКО. Данное соглашение между УПСК и "Транс Логистик" было заключено в 2019 году, СК застраховала более 800 транспортных средств компании, а впоследствии отказалась от выплат, нарушая собственные процедуры.

Когда сумма долга страховой компании перед "Транс Логистик" по страховым выплатам обрела значительные масштабы, "Украинская пожарно-страховая компания" прекратила страховые выплаты. Получив от "Транс Логистик" 11 млн грн платежей по договорам КАСКО, УПСК отказалась от выполнения взятых на себя обязательств по страховым выплатам на сумму около 7 млн грн. Это и стало поводом для обращения "Транс Логистик" в суды.

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АТБ