Суди ухвалили вже 16 рішень про стягнення з УПСК близько 7 млн гривень на користь "Транс Логістик", - АТБ

У повідомленні також йдеться, що всього компанія ініціювала понад три десятки позовів до зазначеного страховика.

"На думку корпорації "АТБ", зазначена динаміка прийняття судових справ на користь "Транс Логістик" дає надію на об'єктивний та законний вирішення інших судових справ, де судами будуть продовжуватися враховуватися всі обставини, що свідчать про неналежне виконання страховою компанією своїх зобов'язань щодо виплати на користь "Транс Логістик" страхових відшкодувань", - повідомили у прес-службі корпорації.

На думку корпорації, такі судові вердикти захистили її інтереси як сумлінного страхувальника та висловивши свою думку про те, що практика УПСК щодо ухилення від страхових виплат "не має нічого спільного з діловою порядністю та партнерськими відносинами у бізнесі".