Суды приняли уже 16 решений о взыскании с УПСК около 7 млн гривен в пользу "Транс Логистик", - АТБ

Суд апелляционной инстанции принял уже 16 решений, которые обязывают "Украинскую пожарно-страховую компанию" осуществить выплаты в пользу компании "Транс Логистик" из группы "АТБ". Также страховщик должен компенсировать "Транс Логистик" судебные издержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".

В сообщении также говорится, что всего компания инициировала свыше трех десятков исков к указанному страховщику. "По мнению корпорации "АТБ", указанная динамика принятия судебных дел в пользу "Транс Логистик" дает надежду на объективное и законное разрешение других судебных дел, где судами будут продолжаться учитываться все обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении страховой компанией своих обязательств по выплате в пользу "Транс Логистик" страховых возмещений", - сообщили в пресс-службе корпорации. По мнению корпорации, такие судебные вердикты защитили ее интересы как добросовестного страхователя и выразив свое мнение о том, что практика УПСК по уклонению от страховых выплат "не имеет ничего общего с деловой порядочностью и партнерскими отношениями в бизнесе".