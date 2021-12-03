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Суди ухвалили вже 16 рішень про стягнення з УПСК близько 7 млн гривень на користь "Транс Логістик", - АТБ

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:32
Суди ухвалили вже 16 рішень про стягнення з УПСК близько 7 млн гривень на користь "Транс Логістик", - АТБ Фото: "АТБ" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Суд апеляційної інстанції ухвалив уже 16 рішень, які зобов'язують "Українську пожежно-страхову компанію" здійснити виплати на користь компанії "Транс Логістик" із групи "АТБ". Також страховик має компенсувати "Транс Логістик" судові витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу корпорації "АТБ".

У повідомленні також йдеться, що всього компанія ініціювала понад три десятки позовів до зазначеного страховика.

"На думку корпорації "АТБ", зазначена динаміка прийняття судових справ на користь "Транс Логістик" дає надію на об'єктивний та законний вирішення інших судових справ, де судами будуть продовжуватися враховуватися всі обставини, що свідчать про неналежне виконання страховою компанією своїх зобов'язань щодо виплати на користь "Транс Логістик" страхових відшкодувань", - повідомили у прес-службі корпорації.

На думку корпорації, такі судові вердикти захистили її інтереси як сумлінного страхувальника та висловивши свою думку про те, що практика УПСК щодо ухилення від страхових виплат "не має нічого спільного з діловою порядністю та партнерськими відносинами у бізнесі".

Як повідомлялося раніше, компанія "Транс Логістик" корпорації "АТБ" виявилася однією із сотень інших клієнтів страхової компанії УПСК, які змушені через суди добиватися виплат від недобросовісного страховика.

Згодом в "АТБ" підтвердили, що компанією "Транс Логістик", що входить до неї, ініційовано понад три десятки судових процесів через те, що "Українська пожежно-страхова компанія" необґрунтовано припинила здійснювати виплати за договором КАСКО. Ця угода між УПСК та "Транс Логістик" була укладена у 2019 році, СК застрахувала понад 800 транспортних засобів компанії, а згодом відмовилася від виплат, порушуючи власні процедури.

Коли сума боргу страхової компанії перед "Транс Логістиком" зі страхових виплат набула значних масштабів, "Українська пожежно-страхова компанія" припинила страхові виплати. Отримавши від "Транс Логістик" 11 млн грн платежів за договорами КАСКО, УПСК відмовилася від виконання взятих на себе зобов'язань зі страхових виплат на суму близько 7 млн грн. Це стало приводом для звернення "Транс Логістик" до судів.

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