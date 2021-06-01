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Суды по полицейским Кагарлыка и Переяслава: названы возможные даты вердиктов

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Киев, Вторник 01 июня 2021 09:19
Суды по полицейским Кагарлыка и Переяслава: названы возможные даты вердиктов Фото: когда будут вердикты по делам в Кагарлыке и Переяславле (freepik)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Суд по полицейскому Переяслава, которого обвиняют в убийстве ребенка, исследовал материалы дела и завершает допрос свидетелей. Осталось допросить обвиняемых.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Виктор Чевгуз, говорится в материале "По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе".

Защитник прогнозирует, что приговор может быть вынесен до конца текущего года. Треть доказательств обвинения суд уже счел недопустимыми, отметил он.

По еще одному делу, в котором фигурируют полицейские Кагарлыка, вердикт суда может быть в конце сентября - начале октября. Речь идет о деле полицейских Кагарлыка, которых обвиняют в пытках женщины.

Адвокат потерпевшей стороны Злата Симоненко сообщила изданию, что ее подзащитная Неля Погребицкая уже больше года находится под охраной. По словам адвоката, именно ее показания в этом процессе ключевые.

Сейчас заслушиваются показания свидетелей обвинения. В конце сентября - начале октября можно ожидать приговор, прогнозирует Симоненко.

Напомним, что дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке передали в суд.

Отметим, что после истории с изнасилованием в Кагарлыке местный отдел полиции расформировали.

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По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе