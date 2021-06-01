Суди щодо поліцейських Кагарлика та Переяслава: названо можливі дати вердиктів
Суд по поліцейському Переяслава, якого звинувачують у вбивстві дитини, досліджував матеріали справи і завершує допит свідків. Залишилося допитати обвинувачених.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна адвокат Віктор Чевгуз, йдеться в матеріалі "По той бік закону. Чим завершилися гучні справи про поліцейське свавілля".
Захисник прогнозує, що вирок може бути винесений до кінця поточного року. Третину доказів обвинувачення суд вже визнав неприпустимими, зазначив він.
У ще одній справі, в якій фігурують поліцейські, вердикт суду може бути в кінці вересня - початку жовтня. Йдеться про справу поліцейських Кагарлика, яких звинувачують у тортурах жінки.
Адвокат потерпілої сторони Злата Симоненко повідомила виданню, що її підзахисна Неля Погребицька вже більше року перебуває під охороною. За словами адвоката, саме її свідчення в цьому процесі ключові.
Зараз заслуховуються свідчення свідків обвинувачення. Наприкінці вересня-початку жовтня можна очікувати вирок, прогнозує Симоненко.
Нагадаємо, що справу про тортури та зґвалтування у Кагарлику передали до суду.
Зазначимо, що після історії зі згвалтуванням у Кагарлику місцевий відділ поліції розформували.