Суды начали активное рассмотрение дела "Мотор Сичи" по сути, - адвокат

Печерский районный суд начал рассматривать еще одну жалобу акционеров ПАО "Мотор Сич" касательно бездействия процессуального прокурора Офиса генерального прокурора в деле по аресту акций предприятия. Адвокаты настаивают на закрытии указанного дела.

Об этом сообщил адвокат компании-акционера Александр Максименко по итогу судебного заседания в четверг, 26 ноября.

"Мы начали серию ходатайств с целью закрытия уголовного производства. В этих ходатайствах были опровергнуты все претензии со стороны правоохранительных органов и обосновано причины, по которым это дело должно быть закрыто. Ходатайства были поданы еще в начале октября, но определенный результат мы получили только сейчас", - отмечает адвокат.

По его словам, до сегодняшнего дня ходатайства следственным прокурором игнорировались, поэтому адвокаты компании-акционера вынуждены были обратиться к следственному судье, обязав их, таким образом, рассмотреть повторно.

"УПК предусмотрен срок, отведенный на рассмотрение подобных жалоб - он составляет 3 дня, по истечению которых выносится постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, либо о закрытии уголовного производства, однако по прошествии этого срока соответствующее постановление вынесено не было, ввиду чего акционером были поданы в суд жалобы на бездействие прокурора и следователя СБУ", - сообщил он.

Суд удовлетворил указанные ходатайства, тем самым признав факт неправомерности действий правоохранительных органов, которые заключаются в бездействии прокурора и следователя СБУ.

Напомним, 19 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу акционеров ПАО "Мотор Сич" и обязал Службу безопасности Украины рассмотреть их ходатайство о закрытии уголовного дела. По словам адвокатов, у СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда

Кроме того, 23 ноября суд обязал руководство Офиса генерального прокурора рассмотреть жалобу адвоката на прокурора, который самоустранился от принятия конечных решений по уголовному делу.

Тем временем, китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере $ 3,5 млрд c тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы инвесторов в международном арбитраже.

Как известно, в сентябре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).

В сообщении указываются, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием - экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров "Мотор Сич" безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырех арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева