До суду турецькі прокурори вимагають взяти мера Стамбула під варту

Важливо зазначити, що Імамоглу є ключовою фігурою опозиції і потенційним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У середу мера столиці затримали за такими звинуваченнями, як хабарництво і допомога терористичному угрупованню.

Однак він відкинув ці звинувачення, назвавши їх "неймовірними звинуваченнями і наклепом". Очікується, що суд винесе рішення про затримання Імамоглу сьогодні вранці, в неділю.

Згідно з турецьким законодавством, якщо Імамоглу заарештують за звинуваченням у тероризмі, то це дасть змогу уряду призначити піклувальника муніципалітету.

Також нагадаємо, що в Туреччині на тлі цього багато людей вийшли і продовжують виходити на вулиці. Зокрема, вчора тисячі людей зібралися біля будівлі муніципалітету Стамбула і головної будівлі суду. В обох місцях чергували сотні поліцейських, застосовуючи сльозогінний газ і перші балончики для розгону протестувальників, у той час як натовп кидав у них петарди та інші предмети.