Судові "паузи" дозволяють роками не платити за електроенергію, - експерт

"У нас така ситуація складається, що у нас в правилах ринку є норма, яка дозволяє поставити на паузу стягнення боргу у разі, якщо судовий спір триває. Регулятор зараз пропонує цю норму скасувати. Просто зважаючи, як довго у нас можуть тривати судовий розгляд, це може бути і рік, і два, і п’ять, по суті, деякі споживачі можуть зловживати цим", - зазначив експерт.

За його словами, така норма фактично дозволяє окремим учасникам ринку безоплатно користуватися електроенергією, поглиблюючи кризу неплатежів.

Прокіп також нагадав, що нині борги на балансуючому ринку досягли рекордних обсягів.

"Я погоджуюся з тією думкою, що зробити все, лише щоб не потрапити на балансуючий ринок, де просто банально треба буде своїх грошей чекати рік. І в нас було рішення, яким було дещо скорочено борги на балансуючому ринку, тобто там був перерозподіл доходів "Укренерго" від послуг за балансування. Ситуація здавалася вже такою обнадійливою. І тут почали знову рости борги. І ця сума - понад 39 мільярдів - це рекордний борг "Укренерго", - сказав експерт.

За його словами, подібна ситуація ставить під загрозу фінансову стійкість "Укренерго" та всього енергоринку. Він також зауважив, що частину боргів формують так звані захищені споживачі, яким дозволено не платити за електроенергію.

"Проблема полягає в тому, що у нас величезна кількість споживачів є в преференційному положенні, що їм дозволено не платити, тому що вони віднесені в категорію захищених споживачів. І хтось не платить, тому що він потрапляє в таку ситуацію, бо це тарифна компанія, наприклад, як водоканал, і в нього просто немає коштів, а хтось не платить, бо він знає, що йому можна не платити", - підкреслив експерт.

Раніше Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) підтримав зміни до правил роздрібного ринку електроенергії, що допоможуть зупинити зловживання боржників на енергоринку.