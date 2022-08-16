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Судно с зерном для Африки отправилось из порта "Южный" (фото)

Фото: судно с зерном для Африки отправилось из порта "Южный" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Судно Brave Commander сегодня утром, 16 августа с зерном для Африки отправилось из порта "Южный". Им доставят 23 тысячи тонн пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

По данным ведомства, сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

"Сейчас Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры сообщают, что по "зерновой соглашением" уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции.

Фото: судно с зерном для Африки отправилось из порта "Южный" (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, что загрузка судна Brave Commander для стран Восточной Африки прошла в воскресенье, 14 августа в порту города Южное в Одесской области.

Добавим, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.

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