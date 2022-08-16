Судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний" (фото)

За даними відомства, сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

"Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки", - йдеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури повідомляють, що за "зерновою угодою" вже 17 суден вирушили з українських портів. На їх борту понад 475 тисяч тонн агропродукції.

Фото: судно із зерном для Африки вирушило з порту "Південний" (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, що завантаження судна Brave Commander для країн Східної Африки видбулося у неділю, 14 серпня у порту міста Южне в Одеській області.

Додамо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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