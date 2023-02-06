Судно с американскими БМП Bradley для Украины прибыло в Европу

Сегодня, 6 февраля, судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic .

По информации трекера, судно, на котором находились 60 БМП, днем прибыло в порт британского Сатугемптона.

Фото: судно Arc Integrity на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Bradley отправили в Украину в рамках пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, который был объявлен в начале этого года.

Отметим, что информация об отправке Bradley в Украину появилась еще 28 января.