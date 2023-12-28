Судна, вагони і не тільки. У ДБР розповіли про активи росіян, конфісковані у 2023 році

Протягом року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень. Йдеться про морські судна, вагони та хімічну продукцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
"За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації - олігархів, наближених до Путіна", - йдеться в заяві.
Зазначається, що йдеться про майно Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.
У власність нашої держави передано наступні активи:
Заарештовано судом і розглядається ВАКС питання націоналізації таких активів:
За інформацією ДБР, також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.
Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларта", яке крім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".
"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту", - йдеться в заяві.
У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.
Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.
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