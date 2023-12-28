Судна, вагони і не тільки. У ДБР розповіли про активи росіян, конфісковані у 2023 році

"За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян Російської Федерації - олігархів, наближених до Путіна", - йдеться в заяві.

Зазначається, що йдеться про майно Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано наступні активи:

ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів;

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк".

Заарештовано судом і розглядається ВАКС питання націоналізації таких активів:

ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%);

АТ "Херсонобленерго" (99,9%);

АТ "Чернівціобленерго" (96,8%);

АТ "Житомиробленерго" (95,5%);

ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також 7 готелів і 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Які ще активи вдалося конфіскувати Україні

За інформацією ДБР, також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларта", яке крім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту", - йдеться в заяві.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Вагони, морські судна та інші активи РФ конфіскували суди

13 морських суден;

1547 залізничних вагонів;

299 транспортних засобів;

12,3 тисячі тонн залізорудної продукції;

87,14 тисячі тонн добрив;

1,5 тисячі тонн скрапленого газу;

1,1 тисячі тонн хімічної продукції;

1,4 тисячі тонн будівельних матеріалів;

65 тонн спиртової продукції;

600 тонн продуктів харчування.

Передача Україні активів РФ

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.