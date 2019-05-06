Судьи ВАКС завтра определят дату начала работы суда

Завтра судьи Высшего антикоррупционного суда соберутся для определения даты, с которой суд начнет работу. Об этом говорится в розпорядденні в.а. ВАКС Олега Павлишина о созыве собрания судей, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно документу, 7 мая должно состояться собрание назначенных судей ВАКС, на которых определят ряд организационных вопросов. В частности, назначение главы антикоррупционного суда и его заместителя

"Избрание главы и заместителя главы суда. Избрания следственных судей. Определение даты начала работы суда", - говорится в повестке дня.

Кроме того, на заседании планируется избрать счетную комиссию Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергей Боднар. Текст указов президента Украины Петра Порошенко озвучил заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Кроме того, в Совете Европы положительно оценили подбор судей к ВАКС. Представитель Совета Европы Режи Брийя подчеркнул, что очень важно продолжать судебную реформу в том ключе, который сейчас есть. Он добавил, что судебная реформа в Украине является беспрецедентной, ее признает и поддерживает международное сообщество. "Создание новых учреждений - это действительно важный результат.