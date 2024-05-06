Суди над Трампом: у чому звинувачують екс-президента та як це впливає на вибори

Про те, в яких судових процесах зараз проходить екс-президент США Дональд Трамп, чи справді його можуть відправити у в'язницю і як ці суди впливають на його шанси на виборах – докладніше у матеріалі РБК-Україна.
Під час написання матеріалу використовувалися статті The New York Times, BBC, The Atlantic, соцопитування компанії Ipsos.
Чи може Трамп сісти до в'язниці
Як суди впливають на передвиборчу кампанію
Загалом колишній американський президент у різному статусі фігурує у десятках розслідувань та судових процесів, кримінального, цивільного, адміністративного характеру.
Найдалі просунулися чотири справи, за якими Трампу вже висунули кримінальні звинувачення (він став першим екс-президентом США, звинуваченим у кримінальній справі). Загалом у рамках чотирьох справ Трампу висунуто 88 звинувачень.
Перша справа стосується спроб Трампа обернути на свою користь програні у 2020 році президентські вибори. Федеральне розслідування встановило, що він намагався у різний спосіб зривати встановлення підсумків виборів, що у фіналі призвело до штурму Капітолію його прихильниками.
Друга справа також стосується виборів-2020, але ведеться на рівні штату Джорджія. Трампа звинувачують у спробі сфальсифікувати підсумки голосування, "домалювавши" собі кілька тисяч голосів.
Третя кримінальна справа пов'язана з тим, що Трамп виніс з Білого дому низку важливих секретних документів після того, як залишив президентський пост, і зберігав їх у своїй резиденції. А згодом ще й усе заперечував, потім відмовлявся повертати папери на місце, незважаючи на вимоги правоохоронців.
Нарешті, четвертий процес стосується фальшування Трампом бізнес-документів, щоб приховати виплати т.зв. "грошей за мовчання" порноакторці Стормі Деніелс. Трамп, як стверджується, заплатив їй гроші за секс, а під час президентських виборів-2016 заплатив ще 130 тисяч доларів за те, щоб приховати цей факт. Але саме звинувачення полягає в тому, що згодом Трамп сфальшував бізнес-документацію, щоб приховати факт вже цих виплат. Судовий процес розпочався у квітні в Нью-Йорку, як очікується, вердикт буде оголошено у червні.
Крім цих чотирьох, Трамп фігурує і в інших процесах, один із найбільш значущих – про шахрайство, в якому його вже визнали винним (але це не кримінальна справа). Трампа звинуватили в тому, що він довгі роки завищував свої статки, щоб отримувати кредити на вигідніших умовах. Наразі Трамп оскаржує рішення в суді, для внесення апеляції йому довелося заплатити заставу у 175 млн доларів.
Хороша новина для Трампа прийшла з Верховного суду – він скасував рішення суду штату Колорадо, який забороняв Трампу балотуватися до президента США через участь у заколоті – тому ж штурмі Капітолію. Рішення Верховного суду обов'язкове для всіх штатів, отже, зняти Трампа з виборів в такий спосіб буде неможливо.
З огляду на те, що в американських судах покарання за різними звинуваченнями підсумовуються, а не поглинаються, Трампу теоретично можуть загрожувати десятки років за ґратами. Але поки що це залишається виключно теоретичним сценарієм.
Оскільки у президента США це буде лише перша судимість, суд може обмежитися більш м'яким покаранням. Крім того, Трамп має всі можливості оскаржити свої справи в апеляціях. Його адвокати цілком успішно змогли затягнути процеси, в результаті до листопадових виборів президента США ні по одному з судових процесів проти Трампа, судячи з усього, не буде прийнято фінального рішення.
А перемога на виборах відкриває Трампу можливості самому припинити справи проти себе, які ведуть на федеральному рівні – через Міністерство юстиції чи самопомилування.
У будь-якому випадку навіть обвинувальний вирок, згідно з американським законодавством, не позбавить Трампа можливості йти на вибори і бути обраним. Більше того, формально він зможе навіть правити країною через ґрати – там його додатково охоронятиме Секретна служба США, як будь-якого колишнього чи чинного главу держави.
Існують три головні чинники, як судові процеси шкодять президентській кампанії Трампа.
По-перше, вони банально збивають йому графік, замість поїздок країною та зустрічей з виборцями Трамп змушений цілими днями сидіти в суді на Манхеттені.
По-друге, судові процеси, апеляції та застави – досить дорогі операції. На вирішення правових проблем йде значна частина бюджету кампанії Трампа, який і так істотно менший за бюджет Джо Байдена. У результаті, у плані, наприклад, закупівель телевізійної реклами штаб Байдена майже всуху обходить свого опонента.
По-третє, судові процеси б'ють по іміджу Трампа та його сприйняттю виборцями. Так, чверть усіх його прихильників не знає або сумнівається, чи підтримуватиме вона його у разі обвинувального вироку та/або тюремного ув'язнення, 9% кажуть, що не проголосують за Трампа, якщо суд винесе обвинувальний вирок, а 20% не проголосують, якщо Трампа відправлять до в'язниці. Загалом у країні обвинувальний вирок проти Трампа дає Байдену близько 3% переваги, ув'язнення – 7%.
Хоча судові процеси проти Трампа дозволяють йому мобілізувати ядро своїх прихильників, так званий MAGA-електорат, для перемоги на виборах йому обов'язково знадобляться голоси більш поміркованих ерспубліканців і виборців, що не визначилися. А їх якраз лякають перспективи отримати президента із судимістю.
Про те, на чому будує свою виборчу кампанію Дональд Трамп, читайте у матеріалі РБК-Україна "Шторм насувається. Як Дональд Трамп іде до другого президентського терміну в США"
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