Суды над Трампом: в чем обвиняют экс-президента и как это влияет на выборы

О том, по каким судебным процессам сейчас проходит экс-президент США Дональд Трамп, действительно ли его могут отправить в тюрьму и как эти суды влияют на его шансы на выборах – подробнее в материале РБК-Украина.
При написании матераила использовались статьи The New York Times, BBC, The Atlantic, соцопросы компании Ipsos.
Как суды влияют на предвыборную кампанию
В целом, бывший американский президент в разном статусе фигурирует в десятках расследований и судебных процессов, уголовного, гражданского, административного характера.
Далее всего продвинулись четыре дела, по которым Трампу уже выдвинули уголовные обвинения (он стал первым экс-преиздентом США, обвиненным по уголовному делу). В целом, в рамках четырех дел Трампу выдвинуто 88 обвинений.
Первое дело касается попыток Трампа обратить в свою пользу програнные в 2020 году президентские выборы. Федеральное расследование установило, что он пытался разными способами срывать установление итогов выборов, что в финале привело к штурму Капитолия его сторонниками.
Второе дело тоже касается выборов-2020, но ведется на уровне штата Джорджия. Трампа обвиняют в попытке сфальсифицировать итоги голосования, "дорисовав" себе недостающие несколько тысяч голосов.
Третье уголовное дело связано с тем, что Трамп вынес из Белого дома ряд важных секретных документов после ухода с президентского поста и хранил их в своей резиденции. А впоследствии еще и все отрицал, потом отказывался возвращать бумаги на место, несмотря на требования правоохраниетелей.
Наконец, четвертый процесс касается фальсификации Трампом бизнес-документов, чтобы скрыть выплаты т.н. "денег за молчание" порноактрисе Сторми Дениэлс. Трамп, как утверждается, заплатил ей деньги за секс, а во время президентских выборов-2016 заплатил еще 130 тысяч долларов за то, чтобы скрыть этот факт. Но само обвинение состоит в том, что впоследствии Трамп сфальсифицировал бизнес-документацию, чтобы скрыть факт уже этих выплат. Судебный процесс начался в апреле в Нью-Йорке, как ожидается, вердикт будет объявлен в июне.
Помимо этих четырех, Трамп фигурирует и в других процессах, один из наиболее значимых – о мошенничестве, в котором его уже признали виновным (но это не уголовное дело). Трампа обвинили в том ,что он долгие годы завышал свое состояние, чтобы получать кредиты на более выгодных условиях. Сейчас Трамп оспаривает решение в суде, для внесения апелляции ему пришлось заплатить залог в 175 млн долларов.
Хорошая новость для Трампа пришла из Верховного суда – он отменил решение суда штата Колорадо, который запрещал Трампу баллоитроваться к президенты СШа из-за участия в мятеже – том сама штурме Капитолия. Решение Верховного суда обязательно для всех штатов, следовательно, снять Трампа с выборов таким путем будет невозможно.
С учетом того, что в американских судах наказания по разным обвинениям суммируются, а не поглощаются, Трампу теоретически могут грозить десятки лет за решеткой. Но пока это остается исключительно теоретическим сценарием.
С учетом того, что у президента США это будет лишь первая судимость, суд может ограничиться более мягким наказанием. Кроме того, у Трампа есть все возможности оспорить свои дела в апелляциях. Его адвокаты вполне успешно смогли затянуть процессы, в итоге, до ноябрьских выборов президента США ни по одному из судебных процессов против Трампа, судя по всему, не будет принято финального решения.
А победа на выборах открывает Трампу возможности самому прекратить дела против себя, ведующиеся на федеральном уровне – через Министерство юстиции или самопомилование.
В любом случае, даже обвинительный приговор, согласно американскому законодательству, не лишит Трампа возможности идти на выборы и быть избраным. Более того, формально он сможет даже править страной из-за решетки – там его дополнительно будет охранять Секретная служба США, как любого бывшего или действующего главу государства.
Есть три главные фактора, как судебные процессы вредят президентской кампании Трампа.
Во-первых, они банально сбивают ему график, вместо поездок по стране и встреч с избирателями Трамп вынужден целыми днями сидеть в суде на Манхеттене.
Во-вторых, судебные процессы, апелляции и залоги – довольно дорогостояющие операции. На решение правовых проблем уходит значительная часть бюджета кампании Трампа, который и так существенно меньше бюджета Джо Байдена. В итоге, в плане, например, закупок телевизионной рекламы штаб Байдена почти всухую обходит своего оппонента.
В-третьих, судебные процессы бьют по имиджу Трампа и его восприятию избирателями. Так, четверть всех его сторонников не знает или сомневается, будет ли она его поддерживать в случае обвинительного приговора и/или тюремного заключения, 9% говорят, что не проголосуют за Трампа, если суд вынесет обвинительный приговор, а 20% не проголосуют, если Трампа отправят в тюрьму. В целом по стране обвинительный приговор против Трампа дает Байдену около 3% преимущества, тюремногое заключение – 7%.
Хотя судебные процессы против Трампа позволяют ему мобилизовать ядро своих сторонников, так называемый MAGA-электорат, для победы на выборах ему обязательно понадябтся голоса более умеренных ерспубликанцев и неопределившихся избирателей. А их как раз пугают перспективы получить президента с судимостью.
О том, на чем строит свою избирательную кампанию Дональд Трамп, читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.