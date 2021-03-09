Судьи на съезде избрали трех членов Высшего совета правосудия: кто они
Съезд судей сегодня, 9 марта, избрал трех членов Высшего совета правосудия. Завтра на съезде судей состоится еще одно голосование.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
На сегодняшнем съезде судей были избраны членами ВСП следующие кандидаты:
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Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда;
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Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда;
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Суховий Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Эти судьи уже приняли присягу члена ВСП.
Кроме того, на завтрашнем собрании судьи снова проголосуют за следующих кандидатов:
- Панасюка Александра Сергеевича - судью Винницкого апелляционного суда;
- Плахтий Инну Борисовну - судью Луцкого горрайонного суда Волынской области.
Голосование проходит тайно.
Напомним, в Киеве сегодня протестовали против съезда судей. На съезде планировалось назначить нескольких судей Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.
Добавим, послы стран G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд.