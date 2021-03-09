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Судді на з'їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 21:49
Судді на з'їзді обрали трьох членів Вищої ради правосуддя: хто вони Фото: суд (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

З'їзд суддів сьогодні, 9 березня, обрав трьох членів Вищої ради правосуддя. Завтра на з'їзді суддів відбудеться ще одне голосування.

Про це повідомила прес-служба ВРП.

На сьогоднішньому з'їзді суддів були обрані членами ВРП наступні кандидати:

  • Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;

  • Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;

  • Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ці судді вже склали присягу члена ВРП.

Крім того, на завтрашньому зібранні судді знову проголосують за наступних кандидатів:

  • Панасюка Олександра Сергійовича - суддю Вінницького апеляційного суду;
  • Плахтій Інну Борисівну - суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Голосування відбувається таємно.

Нагадаємо, у Києві сьогодні протестували проти з'їзду суддів. На з'їзді планувалося призначити кількох суддів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду.

Додамо, посли країн G7 закликали відкласти призначення у Вищу раду правосуддя та Конституційний суд.

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