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Судьи будут жестче наказывать футболистов за симуляции, - УЕФА

Фото: УЕФА призывает арбитров жестче наказывать агрессивных игроков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

УЕФА призывает арбитров жестче наказывать агрессивных игроков на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте организации.

Так, судьям перед сезоном-2022/23 дали руководство жестче наказывать футболистов за давление на рефери, споры с арбитром, массовые стычки и симуляции.

"Мы не хотим видеть такие вещи в игре и мы полны решимости защитить имидж футбола. Считаем определенные виды поведения на поле и на скамейках запасных неприемлемыми. Когда игрок пытается наказать другого игрока, это несправедливо в отношении футбола. Это нечестное поведение игроков к своим коллегам - плохой пример неуважительного поведения", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что игроки, которые пытаются обмануть судей с помощью симуляции или чрезмерно реагируют на фолы при легком контакте, должны наказываться. Кроме того, арбитры должны применять жесткие санкции в ситуациях, когда игроки пытаются обмануть судей, чтобы те дали игрокам соперника красные или желтые карточки.

"На встречах высокого уровня есть особые, ключевые моменты, изменяющие ход матча, которые могут произойти в секунду. Для судей крайне важно уметь читать игру и понимать дух матча в таких ситуациях - они должны быть готовы реагировать, принимать решения в любой необходимый способ и, самое главное, быть последовательными", - говорит заявление руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях FIFA и UEFA.

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