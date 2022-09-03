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Судді будуть жорсткіше карати футболістів через симуляції, - УЄФА

Фото: УЄФА закликає арбітрів жорсткіше карати агресивних гравців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

УЄФА закликає арбітрів жорсткіше карати агресивних гравців на полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті організації.

Так, суддям перед сезоном-2022/23 дали настанову жорсткіше карати футболістів за тиск на рефері, суперечки з арбітром, масові сутички та симуляції.

"Ми не хочемо бачити такі речі в грі і ми сповнені рішучості захистити імідж футболу. Вважаємо певні види поведінки на полі та на лавках запасних неприйнятними. Коли гравець намагається покарати іншого гравця, це несправедливо стосовно футболу. Це є нечесною поведінкою гравців до своїх колег - поганий приклад неповажної поведінки, - йдеться в повідомленні.

В заяві йдеться, що гравці, які намагаються обдурити суддів за допомогою симуляції або надмірно реагують на фоли за легкого контакту, повинні каратися. Крім того, арбітри повинні застосовувати жорсткі санкції у ситуаціях, коли гравці намагаються обдурити суддів, щоб ті дали гравцям суперника червоні чи жовті картки.

"На зустрічах високого рівня є особливі, ключові моменти, що змінюють хід матчу, які можуть статися за секунду. Для суддів вкрай важливо вміти читати гру та розуміти дух матчу в таких ситуаціях - вони мають бути готові реагувати, приймати рішення у будь-який необхідний спосіб і, найголовніше, бути послідовними", - каже заява керівника суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті.

Нагадаємо, що одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну російські клуби та збірні були відсторонені від участі в змаганнях FIFA і UEFA.

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