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Судебные иски онлайн теперь можно подать в 18 судов Украины

НовостиОбщество    04.06.2018 - 13:35
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Система "Электронный суд" сегодня начинает тестироваться в 18 украинских судах

В Украине сегодня, 4 июня 2018 года, в 18 пилотных судах начинают тестировать подсистему "Электронный суд". Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Судебной власти Украины".

Подсистема "Электронный суд" работает в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЄСИТС) в таких судах:

  • Киевский апелляционный административный суд
  • Апелляционный суд Одесской области
  • Киевский районный суд города Одессы
  • Одесский апелляционный хозяйственный суд
  • Хозяйственный суд Одесской области
  • Винницкий апелляционный административный суд
  • Винницкий окружной административный суд
  • Донецкий апелляционный административный суд

А также в: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах Киева

"Электронный суд" - это публичный сервис для граждан, который предусматривает возможность гражданам дистанционно (в электронном виде), не выходя из дома или находясь в другом удаленном от суда места, подавать иски в суд и получать в обратном порядке от суда процессуальные документы.

"Для начала работы с сервисом необходимо зайти по веб-адресу cabinet.court.gov.ru. Регистрация достаточно проста, и требует лишь наличия ключа с электронной цифровой подписью. При этом, для регистрации могут быть использованы ключи, выданные любым Аккредитованным центром сертификации ключей", - добавили в суде.

Напомним, Верховная рада Украины должна выйти на голосование по законопроекту об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня 2018 года.

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Теги публикации: Судебная реформа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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