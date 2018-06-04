Судебные иски онлайн теперь можно подать в 18 судов Украины

Система "Электронный суд" сегодня начинает тестироваться в 18 украинских судах

В Украине сегодня, 4 июня 2018 года, в 18 пилотных судах начинают тестировать подсистему "Электронный суд". Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Судебной власти Украины".

Подсистема "Электронный суд" работает в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЄСИТС) в таких судах:

Киевский апелляционный административный суд

Апелляционный суд Одесской области

Киевский районный суд города Одессы

Одесский апелляционный хозяйственный суд

Хозяйственный суд Одесской области

Винницкий апелляционный административный суд

Винницкий окружной административный суд

Донецкий апелляционный административный суд

А также в: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах Киева

"Электронный суд" - это публичный сервис для граждан, который предусматривает возможность гражданам дистанционно (в электронном виде), не выходя из дома или находясь в другом удаленном от суда места, подавать иски в суд и получать в обратном порядке от суда процессуальные документы.

"Для начала работы с сервисом необходимо зайти по веб-адресу cabinet.court.gov.ru. Регистрация достаточно проста, и требует лишь наличия ключа с электронной цифровой подписью. При этом, для регистрации могут быть использованы ключи, выданные любым Аккредитованным центром сертификации ключей", - добавили в суде.

Напомним, Верховная рада Украины должна выйти на голосование по законопроекту об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня 2018 года.