Судебные иски онлайн теперь можно подать в 18 судов Украины

Система "Электронный суд" сегодня начинает тестироваться в 18 украинских судах
В Украине сегодня, 4 июня 2018 года, в 18 пилотных судах начинают тестировать подсистему "Электронный суд". Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Судебной власти Украины".
Подсистема "Электронный суд" работает в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЄСИТС) в таких судах:
А также в: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах Киева
"Электронный суд" - это публичный сервис для граждан, который предусматривает возможность гражданам дистанционно (в электронном виде), не выходя из дома или находясь в другом удаленном от суда места, подавать иски в суд и получать в обратном порядке от суда процессуальные документы.
"Для начала работы с сервисом необходимо зайти по веб-адресу cabinet.court.gov.ru. Регистрация достаточно проста, и требует лишь наличия ключа с электронной цифровой подписью. При этом, для регистрации могут быть использованы ключи, выданные любым Аккредитованным центром сертификации ключей", - добавили в суде.
Напомним, Верховная рада Украины должна выйти на голосование по законопроекту об антикоррупционном суде в четверг, 7 июня 2018 года.