Судові позови онлайн відсьогодні можна подати у 18 судів України

Система "Електронний суд" сьогодні починає тестуватись у 18 українських судах

В Україні сьогодні, 4 червня 2018 року, у 18 пілотних судах розпочинають тестувати підсистему "Електронний суд". Про це йдеться у повідомленні прес-центру "Судової влади України".

Підсистема " Електронний суд " працює в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) у таких судах:

Київський апеляційний адміністративний суд

Апеляційний суд Одеської області

Київський районний суд міста Одеси

Одеський апеляційний господарський суд

Господарський суд Одеської області

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Вінницький окружний адміністративний суд

Донецький апеляційний адміністративний суд

А також у: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районних судах Києва.

"Електронний суд" - це публічний сервіс для громадян, який передбачає можливість громадянам дистанційно (в електронному вигляді), не виходячи з дому чи перебуваючи в іншому віддаленому від суду місця, подавати позови до суду та отримувати в зворотному порядку від суду процесуальні документи.

"Для початку роботи з сервісом необхідно зайти за веб-адресою cabinet.court.gov.ua. Реєстрація досить проста, та потребує лише наявності ключа з електронним цифровим підписом. При цьому, для реєстрації можуть бути використані ключі, видані будь-яким Акредитованим центром сертифікації ключів", - додали в суді.

Нагадаємо, Верховна рада України має вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року.