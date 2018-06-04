Судові позови онлайн відсьогодні можна подати у 18 судів України

Система "Електронний суд" сьогодні починає тестуватись у 18 українських судах
В Україні сьогодні, 4 червня 2018 року, у 18 пілотних судах розпочинають тестувати підсистему "Електронний суд". Про це йдеться у повідомленні прес-центру "Судової влади України".
Підсистема " Електронний суд " працює в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) у таких судах:
А також у: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районних судах Києва.
"Електронний суд" - це публічний сервіс для громадян, який передбачає можливість громадянам дистанційно (в електронному вигляді), не виходячи з дому чи перебуваючи в іншому віддаленому від суду місця, подавати позови до суду та отримувати в зворотному порядку від суду процесуальні документи.
"Для початку роботи з сервісом необхідно зайти за веб-адресою cabinet.court.gov.ua. Реєстрація досить проста, та потребує лише наявності ключа з електронним цифровим підписом. При цьому, для реєстрації можуть бути використані ключі, видані будь-яким Акредитованим центром сертифікації ключів", - додали в суді.
Нагадаємо, Верховна рада України має вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року.