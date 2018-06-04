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Судові позови онлайн відсьогодні можна подати у 18 судів України

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 13:35
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Система "Електронний суд" сьогодні починає тестуватись у 18 українських судах

В Україні сьогодні, 4 червня 2018 року, у 18 пілотних судах розпочинають тестувати підсистему "Електронний суд". Про це йдеться у повідомленні прес-центру "Судової влади України".

Підсистема " Електронний суд " працює в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) у таких судах:

  • Київський апеляційний адміністративний суд
  • Апеляційний суд Одеської області
  • Київський районний суд міста Одеси
  • Одеський апеляційний господарський суд
  • Господарський суд Одеської області
  • Вінницький апеляційний адміністративний суд
  • Вінницький окружний адміністративний суд
  • Донецький апеляційний адміністративний суд

А також у: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районних судах Києва.

"Електронний суд" - це публічний сервіс для громадян, який передбачає можливість громадянам дистанційно (в електронному вигляді), не виходячи з дому чи перебуваючи в іншому віддаленому від суду місця, подавати позови до суду та отримувати в зворотному порядку від суду процесуальні документи.

"Для початку роботи з сервісом необхідно зайти за веб-адресою cabinet.court.gov.ua. Реєстрація досить проста, та потребує лише наявності ключа з електронним цифровим підписом. При цьому, для реєстрації можуть бути використані ключі, видані будь-яким Акредитованим центром сертифікації ключів", - додали в суді.

Нагадаємо, Верховна рада України має вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року.

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Теги публікації: Судова реформа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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