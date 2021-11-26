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Судова реформа проголосована, її потрібно впроваджувати у життя, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 13:21
Судова реформа проголосована, її потрібно впроваджувати у життя, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський заявив, що основні закони щодо судової реформи вже проголосували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за судовою реформою проголосовано основні закони. Йдеться про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та про закон стосовно діяльності Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, є ще декілька законів щодо суду присяжних, онлайн-суду. Наразі найскладніші закони - про ВККС і ВРП - проголосовані саме в тому форматі, як домовлялися з суспільством та міжнародними партнерами.

"Питання про закінчення судової реформи звучить як питання до міжнародних партнерів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність судової реформи президента Володимира Зеленського. За звернення виступили 129 учасників пленуму проти 15.

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Володимир Зеленський
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