Судова реформа проголосована, її потрібно впроваджувати у життя, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за судовою реформою проголосовано основні закони. Йдеться про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та про закон стосовно діяльності Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, є ще декілька законів щодо суду присяжних, онлайн-суду. Наразі найскладніші закони - про ВККС і ВРП - проголосовані саме в тому форматі, як домовлялися з суспільством та міжнародними партнерами.

"Питання про закінчення судової реформи звучить як питання до міжнародних партнерів", - наголосив Зеленський.