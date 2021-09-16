Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков

Участники встречи призвали Совет судей Украины избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить процесс его формирования. Глава Совета судей Богдан Монич в ответ пообещал, что делегаты будут избраны.

"Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем", - сказал он, добавив, что совет продолжит работу по этому вопросу.

В то же время глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что Совет судей, хоть и не смог избрать делегатов, но закон не нарушил.

"Они и впредь будут голосовать, пока не выберут этих лиц", - заявила она.

Однако ни глава Совета судей, ни глава Верховного суда не назвали сроков избрания делегатов в Этический совет.

Этический совет будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.