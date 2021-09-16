Судова реформа: Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради, але не назвала термінів

У Офісі президента України відбулася зустріч представників влади, суддів, послів ЄС та країн G7 щодо розблокування судової реформи. Говорили про завершення процесу створення Етичної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

Учасники зустрічі закликали Раду суддів України обрати своїх делегатів до Етичної ради, щоб завершити процес її формування. Голова Ради суддів Богдан Моніч у відповідь пообіцяв, що делегати будуть обрані.

"Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо", - сказав він, додавши, що рада продовжить роботу щодо цього питання.

Водночас голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що Рада суддів, хоч і не змогла обрати делегатів, але закон не порушила.

"Вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб", - заявила вона.

Однак ані очільник Ради суддів, ані голова Верховного суду не назвали термінів обрання делегатів до Етичної ради.

Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.