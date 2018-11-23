Судебная реформа остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС, - Мингарелли

Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Евросоюз будет поддерживать судебную реформу в Украине

Судебная реформа остается приоритетной целью, определенной в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом на пресс-конференции заявил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Евросоюз "не жалеет усилий" на поддержку судебной реформы, потому что она остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС.

"Судебная реформа является важной в становлении судовой системы. Это будет способствовать инвестициям в Украину. Это повысит доверие граждан. Мы должны делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Мингарелли.

Он также выразил надежду, что реформы изменят ментальность украинцев.

"Мы очень ценим, что органы самоуправления открыты для общения с гражданским обществом", - добавил Мингарелли.

Напомним, ранее Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. В отчете Брюссель подчеркнул, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ. В борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия увидела прогресс, но считает его медленным.