ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Судебная реформа остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС, - Мингарелли

Новости » Политика    23.11.2018 - 11:03
Судебная реформа остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС, - Мингарелли
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Евросоюз будет поддерживать судебную реформу в Украине

Судебная реформа остается приоритетной целью, определенной в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом на пресс-конференции заявил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Евросоюз "не жалеет усилий" на поддержку судебной реформы, потому что она остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС.

"Судебная реформа является важной в становлении судовой системы. Это будет способствовать инвестициям в Украину. Это повысит доверие граждан. Мы должны делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Мингарелли.

Он также выразил надежду, что реформы изменят ментальность украинцев.

"Мы очень ценим, что органы самоуправления открыты для общения с гражданским обществом", - добавил Мингарелли.

Напомним, ранее Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. В отчете Брюссель подчеркнул, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ. В борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия увидела прогресс, но считает его медленным.

 

Google расширит требования к политической рекламе в Евросоюзе Вместе с Brexit Еврсоюз может принять заявление о Гибралтаре
Новости Украины ЕвросоюзСудебная реформаМингарелли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь