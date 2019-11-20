Судебная национализация “Укртелекома" принесет государству значительные убытки, - экономист

В случае национализации "Укртелекома" государство понесет значительные убытки, повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом. Об этом написал экономист Алексей Кущ на своей страничке в Facebook.

"Гибридная модель судебной национализации "Укртелекома" ровным счетом ничего не даст государству, кроме необходимости выплачивать астрономические зарплаты новой порции "топ-менеджеров", - написал Кущ.

По мнению экономиста, повторно продать национализированные активы, в частности "Укртелеком", можно будет только с огромным дисконтом.

"Продать дорого национализированные активы в Украине уже не удастся, не смотря на так называемые "открытые" процедуры. Во-первых, активы в Украине стоят дешево. Во-вторых, все они будут с "генетическим изъяном" в виде исторических рисков и вероятности оспаривания в судах, например, в случае смены власти. Значит, купят только "свои" и с расчетом на быструю окупаемость и получение чистого профита с многократным мультипликатором. Расчет здесь очень простой: инвестиция должна принести прибыль в размере не менее 300-400% в ближайшие 3-4 года, то есть до завершения политического цикла", - написал Кущ.

Он полагает, что такая ситуация приведет к тому, что характер использования активов новыми инвесторами будет исключительно потребительским, чтобы как можно быстрее получить прибыль от его приобретения.

"Характер использования актива резко меняется – это уже не щадящие, инвестиционные бизнес-модели, рассчитанные на 10-15 лет, а жесткие рентные механизмы, нацеленные на получение мгновенной отдачи, несмотря на негативные последствия в виде недопоступления налоговых платежей или сокращения рабочих мест", - прогнозирует Кущ.

Ранее Алексей Кущ прогнозировал, что в случае национализации и повторной продажи "Укртелекома", выручить за него прежние 10,575 млрд грн уже не удастся, поскольку нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже. А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что "Укртелеком" уже никому не нужен, и ценность его активов сильно упала. По его мнению, если компания вернется в госсобственность, то маловероятно, что ее смогут кому-то продать.