На суде по MH17 показали обращение Пулатова, он отрицает вину

Фото: катастрофа MH17 (zik.ua)

На суде по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. Фигурант отрицает вину.

Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf.

Сообщается, что на суде показали подборку видео, записанных 22 октября, когда адвокаты Пулатова посещали его в России. На записях Пулатов снова отрицает причастность к авиакатастрофе. Само видео длится около двух часов, родственников жертв заранее уведомили, что оно будет показано в суде.

Как отметила в Twitter доцент Свободного университета Амстердама, эксперт по международному праву Марике де Хун, Пулатов на камеру заявил, что его сообщения о сбитом самолете сразу после катастрофы должны были "запутать врага, как это принято в военное время".

Он также отметил, что Россия якобы не предоставила бы боевикам на Донбассе установку "Бук", поскольку этот район не является стратегическим. А наличие "Бука" поставило бы под угрозу самих боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения MH17, в которую входят Нидерланды и Малайзия.

Амстердам уже заявил, что не будет отказываться ни от одной возможности добиться справедливости для 298 жертв и их родственников.