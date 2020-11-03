На суді щодо MH17 показали звернення Пулатова, він заперечує провину

Фото: катастрофа MH17 (zik.ua)

На суді у справі про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі показали звернення Олега Пулатова - єдиного підозрюваного, який погодився на участь у процесі. Фігурант заперечує провину.

Про це пише голландське видання De Telegraaf.

Повідомляється, що на суді показали підбірку відео, записаних 22 жовтня, коли адвокати Пулатова відвідували його в Росії. На записах Пулатов знову заперечує причетність до авіакатастрофи. Саме відео триває близько двох годин, родичів жертв заздалегідь повідомили, що воно буде показано в суді.

Як зазначила в Twitter доцент Вільного університету Амстердама, експерт з міжнародного права Маріке де Хун, Пулатов на камеру заявив, що його повідомлення про збитий літак відразу після катастрофи мали "заплутати ворога, як це прийнято у воєнний час".

Він також зазначив, що Росія нібито не надала б бойовикам на Донбасі установку "Бук", оскільки цей район не є стратегічний. А наявність "Бука" поставило б під загрозу самих бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії MH17, до якої входять Нідерланди і Малайзія.

Амстердам вже заявив, що не буде відмовлятися від жодної можливості домогтися справедливості для 298 жертв та їхніх родичів.