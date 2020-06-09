На суде по MH17 показали фото перевозки "Бука"

На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото транспортировки российской установки "Бук". Следствие считает, что именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что обвинение на основе фото объяснило проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из боевиков, которого на суде не называют.

Фото: транспортировка "Бука" (nu.nl)

По словам прокурора, подлинность фото проверена на основе данных из открытых источников, а также экспертных оценок в совокупности со свидетельскими показаниями.

Кроме того, прокуратура заявила о наличии видео грузовика, который перевозит "Бук" без ракеты под Луганском. Изначально российская сторона подтверждала подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.

В целом обвинение пришло к выводу о российском происхождении "Бука", поскольку он имел внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. В частности, конкретный серийный номер 3X2. Однако на просьбу о правовой помощи РФ заявила, что этот "Бук" якобы никогда не был на территории Украины, и нет необходимости отвечать на запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие исключает версию России о месте запуска ракеты с якобы подконтрольного Украине района.

На этой неделе началась вторая сессия суда в Гааге, который рассматривает катастрофу MH17; уже стало известно, что скандальное интервью террориста Игоря Гиркина приобщат к делу.