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На суде по делу Шеремета угрожали журналистам, полиция открыла дело

Новости » Политика     24.12.2019 - 20:49
На суде по делу Шеремета угрожали журналистам, полиция открыла дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию обратились трое журналистов

Во вторник, 24 декабря, на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета активисты угрожали журналистам, из-за чего впоследствии полиция открыла уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В суде пострадали журналисты издания политического видеоблогера Анатолия Шария (Дмитрий Кучер и Антонина Белоглазова) и интернет-ресурса "Страна.юа" (Юлия Корзун). Активисты называли их "пророссийскими провокаторами" и заставляли выкрикивать украинские лозунги.

Активисты утверждают, что ресурс Шария порочит имя подозреваемой в убийстве Юлии Кузьменко, называя убийцей еще до того, как ей вручили подозрение.

Как сообщили в полиции, к ним с заявлениями обратились трое журналистов

"Следователи полиции Киева квалифицировали произошедшее как угроза или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции Киева.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет заключения.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на инцидент. Он встал на защиту журналистов вышеупомянутых изданий.

"Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными! Если есть претензии к материалам медиа - то подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами", - написал Томиленко в Facebook.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2019 году МВД зарегистрировало более 150 случаев нападения на журналистов. В суд направили обвинительные акты в 10 уголовных производствах по 12 уголовным преступлениям.

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